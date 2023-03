Auffällig: Diese drei Styling-Tricks solltest du dir von Lewis Hamilton abschauen

Lewis Hamilton gilt nicht nur auf der Rennstrecke als Ikone. IMAGO/Icon SMI

Die Formel-1-Saison ist kürzlich in Bahrain gestartet. Auf den großen Gewinn wartet Lewis Hamilton mit Mercedes zwar noch, doch modisch hat der Rennfahrer längst die Nase vorn. Der 38-jährige Brite fällt immer wieder mit seinen Outfits auf. Diese Styling-Tricks kannst du dir vom Siebenfach-Weltmeister abschauen.

Kaum jemand ist auf der Rennstrecke so bunt unterwegs wie Lewis Hamilton. Der Mercedes-Rennfahrer macht regelmäßig mit auffälligen Looks auf sich aufmerksam. Dabei beweist Hamilton, dass auch einfarbige Looks in Knallfarben wunderbar funktionieren können.

Dass Hamilton so oft zu monochromen Looks greift, hat auch mit seinem Stylisten, Eric McNeal zu tun. Wie McNeal im Interview mit «Formula 1» verrät, ist er großer Fan von einfarbigen Sets. Doch «auch Muster stehen Lewis wirklich ausgezeichnet», sagt der Stylist.

Dabei hat Hamilton keine Angst, die Normen zu brechen. Für den GP Bahrain trägt er einen Look mit Hose und Rock von Dior.

Hamiltons gesamter Look ist direkt vom Runway für Herbst und Winter 2023 von Dior. IMAGO/ZUMA Wire

Es ist nicht das erste Mal, das Hamilton zum Rock für den Mann greift. Im Oktober 2021 trägt er ein Ensemble von Burberry mit der angesagten Styling-Kombination aus Rock und Hose.

«In der F1 gibt es kein großes Interesse für Mode», sagt Lewis Hamilton im Interview mit «GQ». imago images/HochZwei

Dabei macht sich der Formel-1-Star auch immer wieder für seinen eigenen Style stark. Als Hamilton von «GQ» über das Rock-Outfit befragt wird, erklärt er: «Es wird Leute geben, die das nicht verstehen, aber das ist in Ordnung. Hoffentlich machen diese Menschen irgendwann die Phase durch, in der sie ihre Gedanken öffnen und alle so sein lassen, wie sie sein wollen.»

Für den Grand Prix in Abu Dhabi im November 2022 wählt Hamilton einen violetten Look mit Seidenhemd von Versace. IMAGO/HochZwei

Spare nicht bei Uhren und Schmuck

Lewis Hamilton liebt Schmuck und trägt gerne und oft extravagante Pieces, um seinem persönlichen Stil Ausdruck zu verleihen. Als die FIA das Tragen von Schmuck und Piercings während des Rennens aus Sicherheitsgründen verbietet, taucht Hamilton zur Pressekonferenz mit drei Uhren, acht Ringen, vier Ketten und zwei Ohrringen auf.

Dabei greift der Brite nicht nur zu Uhren und klassischen Stücken wie Ketten, sondern wagt sich auch an trendigen Perlenschmuck.

Es gibt kaum einen Look des Sportlers, den Hamilton nicht mit einem Schmuckstück aufwertet. Der Rennfahrer beweist, dass schon ein paar Ringe einem Outfit das gewisse Etwas verleihen können.

Auch für den großen Anlass greift Hamilton gerne und oft zu besonderem Schmuck. Als der Sportler in England zum Ritter geschlagen wird, belässt er es nicht beim schwarzen Anzug, sondern kombiniert dazu eine Brosche von Cartier. Mit den Rubinen und den Diamanten passt das Stück farblich perfekt zur Medaille.

Medaille in Rot und Weiß und Brosche in Rot-Weiß: Bei Lewis Hamilton passt alles. imago images/i Images

Auch Anzüge dürfen knallen

Wer sagt denn, dass ein Anzug einfach aus schwarzer Hose und schwarzem Blazer bestehen soll? Nicht nur auf dem Weg zur Rennstrecke, sondern auch auf dem Roten Teppich trumpft Lewis Hamilton mit Looks auf. Für die Met-Gala 2021 trägt er erneut eine Kombination aus Rock und Anzug des amerikanischen Designers Kenneth Nicholson.

Für den «Men of The Year»-Award von «GQ» hätte es auf dem Roten Teppich für viele der dunkelblaue Anzug getan. Hamilton hingegen kombiniert den klassischen Look mit einer taktischen Weste, was für einen aufregenden Mode-Moment sorgt.

Lewis Hamilton im Look von Dior. imago images/Future Image

Für den Besuch an den britischen Mode-Awards im Jahr 2019 trägt der Rennfahrer auch nicht einfach einen klassischen schwarzen Anzug. Nein, Hamilton trägt einen Blazer aus unzähligen silbernen Applikationen und Steinen.

Statt eines langweiligen Anzugs: Rollkragenpullover und Blazer mit Bling-Faktor. imago images/ZUMA Wire