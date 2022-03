Drogenexperiment : Diese drei süßen Omas kiffen zum ersten Mal

Es ist eine Freude, wie sich diese drei Seniorinnen zudröhnen. Danach spielen sie Jenga und ein Kartenspiel - und bekommen alle einen Fressflash.

«Ich kann etwas in meinem Gehirn fühlen», sagt die Omi. Sie hat gerade zum ersten Mal in ihrem Leben an einer Bong gezogen - und eine schöne Wolke Haschischrauch inhaliert. Marihuana ist in einigen Staaten der USA erlaubt. So auch in Washington an de Westküste des Landes.