USA: Diese Drogen führten zum Tod von «Gangsta’s Paradise»-Rapper Coolio

Jetzt wurde bekannt, dass in seinem Körper Spuren von Fentanyl, Meth und Heroin gefunden worden sind.

Der Tod des mit dem Megahit «Gangsta’s Paradise» berühmt gewordenen US-Rappers Coolio wurde laut seinem Manager unter anderem durch den Konsum der Droge Fentanyl verursacht. In seinem Körper seien zudem Spuren von Heroin und Methamphetamin gefunden worden, teilte Jarez Posey am Donnerstag der Nachrichtenagentur AP mit. Er bestätigte auch Erkenntnisse von Ermittlern, wonach Coolios schweres Asthma und sein Zigarettenkonsum eine Rolle bei seinem Ableben gespielt hätten.

Coolio litt an Herzmuskelerkrankung

Das Büro der Gerichtsmedizin im Bezirk Los Angeles sprach von einem Unfalltod. Zudem habe Coolio an Kardiomyopathie gelitten, einer Erkrankung des Herzmuskels. Ende September 2022 wurde der Rapper mit bürgerlichem Namen Artis Leon Ivey Jr. im Haus eines Freundes in Los Angeles tot aufgefunden. Coolio wurde 59 Jahre alt. Nach seinem Tod war die Anteilnahme enorm, so kondolierten etwa Rap-Größen wie Snoop Dogg und Ice Cube, aber auch andere Promis.