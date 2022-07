Klimasünde : Diese Fake-Avocado soll das Original auf deinem Teller ersetzen

Die Avocado-Alternative Ecovado wurde von Arina Shokouhi, einer Designstudentin an der Central Saint Martins Universität in London, entworfen.

Wenn dich bei jedem Bissen in den Avocadotoast ein schlechtes Gewissen plagt, gibt es gute Neuigkeiten: Die «Ecovado» ist eine umweltfreundliche Alternative zur Avocado. Mit der Ecovado präsentiert Arina Shokouhi in ihrer Masterarbeit an der Central Saint Martins Universität in London einen nachhaltigen Ersatz.