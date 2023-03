Neue EU-Richtlinie: Diese Fernseher dürfen jetzt nicht mehr verkauft werden

Diese neuen Richtwerte gelten

Bei der Klassifizierung spielt auch die Größe der Bildschirme eine Rolle, da größere Geräte grundsätzlich mehr Strom verbrauchen als kleine. Mit den neuen Richtlinien möchte die EU nach eigenen Angaben bis 2030 jährlich 167 Terawattstunden an Energie sparen, was laut der EU-Kommission dem jährlichen Verbrauch von Dänemark entspricht.

Wie gehen die Anbieter mit den neuen Richtlinien um?

Um ihre Produkte weiterhin zu verkaufen, werden wohl viele Hersteller mit neuen Werkeinstellungen tricksen. So soll mit einem Eco-Modus der Bildschirm einfach gedimmt werden. Wer einen höheren Stromverbrauch in Kauf nehmen will, kann selbstständig in den Modus mit stärkerer Bildhelligkeit wechseln.