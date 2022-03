Top 10 : Diese Firmen verursachen am meisten Plastikabfall

Das sind die 10 Firmen, deren Plastikabfall die Welt am stärksten verschmutzt.

Von wem kommt eigentlich der ganze Plastikabfall im Meer und an Land? Dieser Frage geht die Bewegung Break Free From Plastic mit dem jährlichen Global Brand Audit Report nach. Sie führte 239 Reinigungsaktionen in 42 Ländern durch und präsentierte am Dienstag das Ergebnis. Dabei geht es nicht etwa darum, wer seine Plastikflasche einfach liegen lässt, sondern vielmehr, von welcher Firma sie überhaupt angeboten wurde.