USA : Diese Frau sagt Trump für die Präsidentschaftswahlen den Kampf an

Nikki Haley, die in der Vergangenheit bereits die USA bei den Vereinten Nationen vertrat, will für die Republikaner ins Rennen um die Präsidentschaftswahl 2024 starten. Damit ist sie die erste Konkurrentin von Trump.

Nikki Haley, die von 2011 bis 2017 Govuerneurin von South Carolina war, will für die Republikaner bei den Präsidentschaftswahlen 2024 antreten.

Die am Dienstag in einem Video erfolgte Ankündigung stellt eine Kehrtwende der 51-Jährigen dar. Vor zwei Jahren hatte sie noch erklärt, sie werde im Rennen um das Weiße Haus 2024 nicht gegen ihren früheren Chef antreten. In den vergangenen Monaten änderte sie ihre Haltung aber und verwies dabei unter anderem auf die wirtschaftlichen Probleme des Landes und die Notwendigkeit eines «Generationenwandels», ein Hinweis auf das Alter des 76-jährigen Trump.