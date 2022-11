Total makaber: Diese Frau spürt Rezepte auf dem Friedhof auf und kocht sie nach

Spritzgebäck, Obstkuchen, Frischkäse-Dips – all dies findet sich auf Wunsch von Verstorbenen eingraviert auf deren Grabsteinen auf dem Friedhof. Man muss diese nur aufspüren:

Rosie Grant aus Takoma Park im US-Bundesstaat Maryland begann ihr etwas seltsam scheinendes Hobby im Jahr 2021, während sie ihr Studium als Bibliothekarin abschloss und ein Praktikum in einem Friedhofsarchiv absolvierte.

«Ein Grabstein bildet ab, was ein Mensch im Leben geliebt hat. Das können also auch das Kochen und jeweilige Lieblingsrezept sein», erklärt sie der US-Zeitung «Liberation» in einem Artikel anlässlich des Feiertages Allerheiligen.