Entführt und missbraucht : Diese Frauen sind der Hölle entkommen

Sie wurden entführt, vergewaltigt und in Gefangenschaft Mutter. Erst als sie nicht mehr daran glaubten, wurden sie befreit. Amanda Berry ist kein Einzelfall.

«Ich bin Amanda Berry. Ich war die letzten zehn Jahre in den News. Ich wurde entführt. Ich bin frei. Ich bin jetzt hier.» Ein Jahrzehnt lang hat die junge Amerikanerin darauf gewartet, diese Worte endlich sagen zu dürfen. Erst als ein Nachbar am Montagnachmittag ihre Schreie vernimmt und sie aus dem Haus ihres Peinigers befreit, geht ihr Wunsch in Erfüllung. Ihr Martyrium, während dem sie missbraucht wurde und mehrere Fehlgeburten erlitt, ist endlich zu Ende. Auch ihre Mitgefangenen Gina DeJesus und Michele Knight, die das selbe Schicksal erdulden mussten, erhalten ihre Freiheit zurück.

So unglaublich die Rettung der drei Frauen nach so langer Zeit erscheinen mag – Meldungen wie diese gelangen immer wieder an die Öffentlichkeit. Eines der prominentesten Beispiele ist wohl der Fall «Fritzl», der 2008 weltweit für Schlagzeilen sorgte. Der Österreicher Josef Fritzl hielt seine Tochter Elisabeth 24 Jahre lang in einer unterirdischen Wohnung gefangen, zeugte sieben Kinder mit ihr. Drei der Kinder lebten ebenfalls im Kellerverlies. Erst als eines von ihnen schwer erkrankte und das Bewusstsein verlor, konnte Elisabeth ihren Vater davon überzeugen, es ins Spital zu bringen. Die Ärzte wurden trotz Fritzls Versuchen, die Herkunft des Kindes mit fingierten Briefen zu erklären, misstrauisch, worauf die schreckliche Wahrheit ans Licht kam.

Ähnlich gelagerte Inzestfälle wurden anschliessend auch in Mexiko, Argentinien und Brasilien bekannt. Auch in Österreich tauchte noch ein weiterer Kriminalfall dieser Art auf.

«Gehorche, gehorche, gehorche»

Auch die Flucht von Entführungsopfer Natascha Kampusch ist inzwischen weltbekannt. Es war am 23. August 2006, als ihr Entführer Wolfgang Priklopil im Garten einen Anruf bekam, während Natascha gerade sein Auto staubsaugte. «Lauf. Lauf. Verdammt noch mal, lauf!», sei ihr in diesem Moment durch den Kopf geschossen, heisst es in ihrer Biografie. In Panik stürzte sie darauf zum Gartentor, das wie durch ein Wunder unverschlossen war, und rannte davon: «Ich war sicher, dass der Täter mit jeder Sekunde näher kam. Ich glaubte, seine Schritte zu hören, und fühlte seinen Blick auf meinem Rücken.» Doch Priklopil holte sie nicht ein. Nach mehreren Anläufen gelang es Natascha, einer Anwohnerin zu erklären, wer sie war. Die damals 18-Jährige war gerettet.

Weltbekannt wurde auch das Gesicht von Jaycee Dugard. Ganze 18 Jahre dauerte es, bis sie aus ihrem Martyrium befreit wurde. Die Kalifornierin wurde im Alter von 11 Jahren auf dem Weg zur Schule entführt und musste anschliessend durch die Hölle. Auch sie wurde sexuell missbraucht und brachte in Gefangenschaft zwei Kinder zur Welt. Ihr Entführer – der verurteilte Sexualstraftäter Phillip Garrido – hielt die drei in einem Hinterhaus gefangen. Seine Ehefrau wusste offenbar Bescheid. Selbst als Garrido zwischenzeitlich wieder ins Gefängnis musste, blieb Jaycee Dugard eingesperrt. Die Polizei kam dem Entführer schliesslich auf die Schliche, als Garrido in Begleitung der zwei Kinder bei der Polizei die Erlaubnis für eine religiöse Veranstaltung einholen wollte.

Zu den bekanntesten Entführungsfällen der USA gehört auch jener von Elizabeth Smart. Das Mädchen wurde 2003 im Alter von 14 Jahren aus dem Schlafzimmer ihres Elternhauses entführt. Der Täter, Brian David Mitchell, versteckte das Mädchen erst in einem Keller, dann in den Bergen, wo Smart als «Zweitfrau» neben Mitchelss Ehefrau dahin vegetierte. Obwohl er landesweit gesucht wurde, unter anderem in der Fernsehsendung «America's Most Wanted», wurde das Mädchen erst nach neun Monaten gerettet: Ein Passant erkannte Smart, als ihr Entführer sie zum Einkaufen mitnahm.