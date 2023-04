Indien: Diese Freundschaft zwischen Mensch und Vogel berührt unzählige Herzen

Saruskraniche gehören zu den Purpurhalskranichen. Der internationale Umweltschutz-Dachverband IUCN stuft die Art als «gefährdet» ein. Nach Angaben des Worldwide Fund for Nature (WWF) gibt es in Indien weniger als 20.000 Exemplare.

Die ungewöhnliche Freundschaft zwischen einem Bauern und einem von ihm geretteten Kranich hat in Indien eine Welle der Sympathie ausgelöst: Fast 4000 Menschen forderten in einer Onlinepetition die Freilassung des von den Behörden eingefangenen und nun in einem Zoo untergebrachten Vogels. «Ist es ein Verbrechen, sich mit Menschen anzufreunden?», hieß es in dem Text.