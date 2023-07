Tödliche Snacks: Diese fünf Lebensmittel darfst Du Deinen Haustieren auf keinen Fall geben

Der Süßstoff Xylitol ist ebenfalls giftig. Er findet sich in Süßwaren wie Kaugummi, Süßigkeiten und Backwaren und beeinflusst den Blutzucker negativ.

Für die meisten Krankheitsfälle sorgen Methylxanthine, die in Schokolade, Kaffee und Koffein vorkommen.

Unsere liebsten Vierbeiner sind oft neugieriger, als uns lieb ist. Gerade darum ist es wichtig, dass Halter keine potenziell schädlichen Lebensmittel und Getränke herumliegen lassen und nicht in Versuchung kommen, die Reste vom Abendessen zu verfüttern. Einige natürliche Inhaltsstoffe wirken beim Verzehr größerer Mengen bei Hunden und Katzen giftig , ganz nach dem Motto: «Die Dosis macht das Gift.» Im schlimmsten Fall führen solche Esswaren zum Tod.

Im Folgenden findest du fünf Arten von Lebensmitteln, Getränken und Inhaltsstoffen, die laut verschiedenen Universitätsstudien aus Italien und der Slowakei am häufigsten zu Vergiftungsfällen bei Haustieren führen, und welche Gesundheitsprobleme diese auslösen. Besonders Hunde seien betroffen, da diese im Vergleich zu Katzen weniger anspruchsvoll seien, wenn es darum gehe, was in ihre Schnauze gelange.