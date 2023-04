Jetzt oder Nie: Diese fünf Orte solltest du bereisen, bevor sie zu bekannt sind

Hättest du die Stadt erkannt? Es ist Ksamil in Albanien – ein (noch) versteckter Ferienort. albaniavisit.com

So schön Venedig, Nizza und Santorini auch sind, eines haben sie gemeinsam: Die Touristenorte sind oftmals überlaufen und die Realität hinter dem perfekten Ferienbild auf Instagram ist oftmals eine andere. Dabei gibt es auch in Europa Destinationen, die mindestens genau so verlockend, aber (noch) unbekannt sind.

1. Menton, Frankreich

Die Küstenstadt Menton lebt von farbigen Hausfassaden und dem typischen Charme der Côte d’Azur. Pexels/Pixabay

Palmen, gute Küche und Côte d’Azur – die Rede ist nicht etwa von den weltweit beliebten Orten Nizza oder Cannes, sondern von einem versteckten Städtchen an der französischen Riviera: Menton. Dieses liegt direkt an der italienischen Grenze und besticht nicht nur durch den typisch französischen Charme, sondern auch durch das besondere Mikroklima.

Durch die geschützte Lage ist Menton im Winter der wärmste Ort der ganzen französischen Côte d’Azur und kann über 300 Sonnentage pro Jahr vorweisen. Kein Wunder, wird Menton auch die Zitronenstadt genannt – dank dem milden Klima gedeihen Zitrusfrüchte hier besonders gut. Ob bei einem Spaziergang durch die barocke Altstadt, an der Strandpromenade oder durch die blühenden Gärten – das Städtchen ist ein echter Geheimtipp.

2. Antiparos, Griechenland

Wenn dir griechische Inseln gefallen, wirst du Paros sicherlich kennen. Doch hast du schon einmal von der Nachbarinsel Antiparos gehört? Im Gegensatz zu Paros geht es hier um einiges gemütlicher und weniger überfüllt zu und her.

Sandstrände mit kristallklarem Wasser, die Hauptstadt – und zugleich einzige Stadt der Insel, Chora, sowie eine mystische Unterwassergrotte laden zum Entdecken und Entspannen ein. Die Insel erreichst du nach einer kurzen Fahrt mit dem Boot oder der Fähre von Paros aus.

3. Dinant, Belgien

Die Maas fließt durch das beschauliche Städtchen Dinant und lädt im Sommer zum Stand-up-Paddeln und Erfrischen ein. Pexels/Julien Garot

Planst du demnächst einen Städtetrip, aber weißt nicht so recht wohin? Dann wird Dinant vielleicht deine nächste Destination sein. Die belgische Kleinstadt liegt etwas mehr als eine Autostunde vom Großherzogtum entfernt und sieht aus, als wäre sie einem Bilderbuch entsprungen: Farbige Häuschen, der Fluss Maas und eine Klippe machen Dinant zur perfekten, (noch) unbekannten Fotokulisse.

In der kleinen, aber feinen Stadt genießt du lokale Köstlichkeiten, bestaunst die Aussicht von einer Seilbahn aus und vergnügst dich im Sommer im und am Wasser. Rund um Dinant lädt zudem die Region zum Wandern, Radfahren und Ausflügen zu Burgen und Schlösser ein.

4. Ksamil, Albanien

Was auf den ersten Blick wie St. Tropez oder Capri aussieht, ist in Wirklichkeit die Stadt Ksamil in Albanien: Kristallklares, türkisblaues Wasser, unberührte Strände und traumhafte Aussichten machen Ksamil zum perfekten Ort für Sommerferien abseits der Masse.

Am einfachsten erreichst du den Ort via Korfu aus. Nach einer einstündigen Fahrt mit der Fähre nach Sarande trennt dich nur noch eine halbstündige Busfahrt vom Ferienparadies und der albanischen Gastfreundschaft am Meer.

5. Nerja, Spanien

Nur 45 Minuten von der bekannten und beliebten Feriendestination Malaga in Südspanien liegt die Küstenstadt Nerja an der Costa del Sol in Andalusien. Im einstigen Fischerdorf stehen Sonne, Meer, frischer Fisch, Wein und Flamenco an der Tagesordnung.

Nerja hat nicht nur wunderschöne Strände zu bieten, sondern auch eine wunderschöne Altstadt, ganz im andalusischen Stil mit weiß getünchten Häusern und Pflastersteinen. Ob nur für einen Tagesausflug von Malaga aus oder als nächste Feriendestination – Nerja ist einen Abstecher wert.