Von Shakira bis J.Lo: Diese fünf Promi-Villen will seit Jahren niemand kaufen

Diese Mega-Mansion gehört Schauspieler Mark Wahlberg. Er versucht sie bereits seit acht Monaten zu verkaufen, wird sie aber einfach nicht los. Anthony Barcelo / weahomes.com

Ein Hauskauf ist mit viel Entscheidungen und Planung verbunden. Trotzdem gehen gerade luxuriöse, große Anwesen oft schnell an einen neuen Besitzer oder eine neue Besitzerin. Das gilt, normalerweise, besonders für Häuser, in denen Prominente gewohnt haben. Aber die folgenden Promi-Villen sind bereits seit Jahren auf dem Markt und aus irgendeinem Grund will sie einfach niemand haben.

Serena Williams’ Villa in Beverly Hills

Kurz nach ihrem Ausscheiden bei den Australian Open wollte die Tennisspielerin ihr Haus nicht mehr: Seit März 2021 ist das Anwesen in Beverly Hills auf dem Markt. realtor.com

Die Villa von Tennis-Star Serena Williams ist bereits seit März 2021 auf dem Markt: Das Haus hat 557 Quadratmeter und kostet satte 7,5 Millionen. Schaut man sich die Bilder an, ist das Haus für diesen Preis vielleicht einfach ein bisschen zu normal. So gibt es keine außergewöhnliche Inneneinrichtung. Die Balkone und der Pool sind, verglichen mit der Nachbarschaft, eher klein und das Grundstück hat eine Triangel-Form, was die Nutzung des vorhandenen Platzes auch nicht leichter macht.

The Rocks Pferdehof außerhalb von Atlanta

Dieses Haus gehört streng genommen nicht Dwayne «The Rock» Johnson, sondern einem Unternehmen mit «engen Verbindungen zum Schauspieler». Nun ist es bereits seit fast zwei Jahren wieder auf dem Markt. realtor.com

Ebenfalls für 7,5 Millionen Dollar auf dem Markt ist der Reiterhof von Schauspieler Dwayne «The Rock» Johnson. Das Grundstück hat zwar unfassbare 182.000 Quadratmeter, ist aber auch rund 20 Mal teurer als der Durchschnittspreis in dieser Gegend. Der künftige Besitzer oder die künftige Besitzerin bekäme für diesen Preis aber nicht nur endlos viel Platz, sondern auch noch einen Stall mit zwölf Pferdeboxen und einen eigenen kleinen See.

Jennifer Lopez’ Penthouse in New York

Die Wohnung, die Jennifer Lopez verkaufen möchte, ist zwar ein Penthouse, aber schon auf diesem Bild wird ein Problem ersichtlich: Es ist von deutlich höheren Häusern umgeben und ein bisschen eingequetscht. realtor.com

Das Penthouse von Jennifer Lopez war im März 2019 erstmals auf dem Markt – mit einem hohen Preis: 27 Millionen Dollar wollte die Sängerin damals für die Wohnung an der Madison Avenue mit Blick auf den Madison Square Park. Das ist doch ganz schön viel, wenn man bedenkt, dass es mit «nur» sechs Stockwerken das kleinste Haus der Straße ist, umgeben von deutlich höheren Wolkenkratzern. Laut einem Insider wollte J.Lo die Wohnung auch loswerden, weil die Lage einfach nicht privat genug ist – gut möglich, dass sich deswegen noch kein neuer Käufer oder eine neue Käuferin gefunden hat. Inzwischen wurde das Haus, unverkauft, wieder vom Markt genommen.

Shakiras Beach House in Miami

Shakiras Beach House in Miami war seit 2013 immer mal wieder auf dem Markt – ohne Erfolg. realtor.com

Kein anderes Haus in diesem Artikel wartet schon so lange auf einen neuen Besitzer oder eine neue Besitzerin: Erstmals wollte Shakira ihr Anwesen in Miami bereits im Dezember 2013 loswerden. Warum es nicht weggeht, scheint unklar: Der Preis von 15,9 Millionen Dollar liegt im Rahmen von vergleichbaren Objekten und das Haus hat doch einiges zu bieten. So hat es einen Pool und einen eigenen Meer-Zugang. Ist es der High Society in Miami vielleicht einfach zu wenig pompös?

Mark Wahlbergs Mega Mansion in Los Angeles

Das ist das Haus von Schauspieler Mark Wahlberg. Kostenpunkt: 79,5 Millionen Dollar. Anthony Barcelo / weahomes.com