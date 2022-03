Durchhalten : Diese fünf Tricks bringen Sie durch die Fastenzeit

Für viele hat die Fastenzeit schon längst keine religiöse Bedeutung mehr, dennoch werden die 40 Tage gerne zum Anlass genommen, um auf etwas Liebgewonnenes zu verzichten.

Vorab müssen Sie sich über den Sinn klar werden, warum Sie überhaupt fasten wollen. Ob aus religiösen oder traditionellen Gründen oder einfach um sich etwas beweisen zu wollen. Sie müssen sich stets vor Augen halten, was Ihr persönliches Ziel und Ihre persönliche Motivation ist. Und nicht vergessen: Wenn Sie 40 Tage verzichtet haben, können Sie richtig stolz auf sich sein!

Aller Anfang ist schwer und vor allem die Gewohnheit kommt einem beim Fasten oft in die Quere. Das Feierabendbier am Freitag, oder die Süßigkeiten zum Kaffee – wir haben uns gewisse Routinen angewöhnt, die wir nun brechen beziehungsweise durch neue Ersetzen müssen. So könnte das Feierabendbier durch ein anderes antialkoholisches Getränk, das Sie schon immer einmal ausprobieren wollten, ersetzt werden oder die (schokoladige) Nachspeise durch Obst.