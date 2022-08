Marcelo, Belotti und Co.: Diese Fußball-Stars sind unzählige Millionen wert, aber noch ohne Verein

In England, Deutschland und Frankreich rollt der Ball bereits wieder seit vergangener Woche. Die italienische Serie A und die spanische La Liga nehmen an diesem Wochenende den Spielbetrieb wieder auf. Die meisten Mannschaften sind bereits vollständig oder suchen nur noch punktuell nach Verstärkung. Auf dem Markt gibt es aber einige Spieler, die Millionen wert, doch noch ohne Vertrag sind.

Andrea Belotti (20 Millionen Euro Marktwert)

Der Stürmer ist der wertvollste Spieler auf der Liste. Nach sechs Jahren trennen sich die Wege zwischen dem Stürmer und Torino. Vor wenigen Jahren wollte Turin noch 100 Millionen Euro für Belotti. Jetzt hat der 28-Jährige einen Marktwert von 20 Millionen Euro. Der Italiener wurde als Haller-Ersatz beim BVB gehandelt, doch die Borussia entschied sich gegen ihn. In seiner Zeit bei den Norditalienern erzielte Belotti 113 Tore in 251 Spielen. Der Mittelstürmer hat bisher 44 Länderspiele bestritten, 2021 wurde er mit Italien sogar Europameister.

Florian Grillitsch (16 Millionen)

Grillitsch, der vorzugsweise im defensiven Mittelfeld eingesetzt wird, hat einen Marktwert von 16 Millionen Euro. Nach fünf Jahren bei TSG Hoffenheim wollte er eine neue Herausforderung. Ein Wechsel zu Fiorentina scheiterte im letzten Moment. Vor zwei Jahren hatte der Österreicher einen Marktwert von 25 Millionen Euro. In seiner Zeit bei Hoffenheim bestritt er 149 Spiele, darunter fünf in der Champions League. Galatasaray soll Interesse bekunden.

Adnan Januzaj (12 Millionen)

In der Jugend von Manchester United ausgebildet, nach wenigen Einsätzen bei den Profis als der nächste Superstar gehandelt. Nach mehreren Stationen in England, Deutschland und Spanien nun vereinslos. Das ist die bisherige Karriere von Adnan Januzaj. Der 27-jährige Belgier steht nach fünf Jahren bei Real Sociedad diesen Sommer ohne Vertrag da. In der spanischen Liga absolvierte Januzai 131 Spiele und machte je 15 Tore und Assists. Eine Rückkehr in die Premier League soll bevorstehen. West Ham und vor allem Everton sollen am belgischen Nationalspieler interessiert sein.