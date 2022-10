Kalte Jahreszeit : Diese Gefahren lauern im Herbst auf deine Haustiere

Für viele Menschen ist der Herbst der absolute Liebling aller Jahreszeiten. Kühle Temperaturen und bunte Wälder sind eine willkommene Abwechslung zu einem heißen Sommer und stimmen langsam auf Winterjacken und Hauben ein. Auch Hunde und Katzen sind im Herbst besonders umtriebig, verlangen vermehrt nach draußen und genießen lange Spaziergänge in der farbenfrohen Kulisse. Es gibt allerdings ein paar Dinge, auf die man als Haustierbesitzer in der goldenen Jahreszeit achten sollte.

Zwingerhusten

Dunkelheit

Ein negativer Aspekt am Herbst sind die immer wieder kürzer werdenden Tage und die frühe Dunkelheit. Viele Katzen schaffen es – vor allem nach der Zeitumstellung – oft nicht rechtzeitig nach Hause und streunen noch draußen herum, obwohl es schon lange finster ist. Die Statistik zeigt auch ganz klar, dass im Herbst die Zahlen der Verkehrsunfälle steigen, deshalb sollte man die Katze schon etwas früher an die "Nachtruhe" gewöhnen und Hunde beim Spaziergang mit Reflektoren auf Halsbändern und Leinen ausstatten.

Pilze und Eicheln

Hast du einen Frühlings-Welpen, so ist er im Herbst darauf so richtig in der Flegelzeit, sprich Pubertät. Die Zähne fallen reihenweise aus und durch das vermehrte Kauverlangen fressen die Hundebabys zu dieser Zeit oft ziemlich unpassende Dinge. Im Wald sollte man also gut aufpassen, dass der Welpe einen Bogen um Pilze macht, denn sie reagieren auf giftige Schwammerl ebenso wie wir. Bei Eicheln ist es ähnlich – das vorhandene Tannin ist in größeren Mengen hochgiftig und löst Erbrechen, Durchfall und sogar Leber- und Nierenschäden aus.