Kandidatenmangel : Diese Gemeinden kommen ohne Wahlen aus

LUXEMBURG - In mehreren Gemeinden brauchen die Bürger am 9. Oktober zur Wahlurne nicht anzutreten. Weil Kandidaten fehlen, kommen sie automatisch in den Gemeinderat.

Schieren kann, muss aber keine Wahlen organisieren. Editpress

In Schieren und Waldbredimus, wo neun Gemeinderatsposten zu besetzen sind, stellten nur je acht ihre Kandidatur. Diese sind laut dem Wahlgesetz somit direkt gewählt. Bleibt nur ein Posten frei, sieht das Gesetz vor, dass die Gemeinde eine Wahl zur Besetzung des noch vakanten Postens ausschreiben kann, jedoch nicht muss.

In Weiler-la-Tour sieht dies bereits anders aus. Hier haben sich für die neun Posten nur sieben Kandidaten gemeldet. Damit steht schon jetzt fest, dass es hier zu Zusatzwahlen kommen wird. Das Datum wird vom Innenminister festgelegt.

Consdorf fehlen vier Kandidaten

Ein ähnliches Bild zeigt sich in der Gemeinde Consdorf, nur dass hier nicht ein oder zwei Kandidaten fehlen, sondern gleich vier. Auch hier muss demnach die gesamte Wahlprozedur neu angekurbelt werden, das heißt ein Zusatzwahltag mit der vorhergehenden Periode, während der Bürger aus der Gemeinde ihre Kandidatur stellen können.

In drei weiteren Gemeinden braucht am 9. Oktober ebenfalls nicht gewählt zu werden. In Eschweiler haben sich für die sieben Gemeinderatsposten auch nur sieben Kandidaten gemeldet, die sich nun über die Besetzung der einzelnen Posten (Bürgermeister, Erster und Zweiter Schöffe) verständigen müssen. In Consthum und Neunhausen (zwei Gemeinden, die ab dem 1. Januar mit anderen Gemeinden fusionieren und deshalb eine niedrige Zahl an Mandaten zur Verfügung haben) haben sich vier Kandidaten für vier Posten bzw. drei für drei gemeldet.