Durstlöscher: Diese Getränke erfrischen dich besser als Wasser

Der sogenannte «Beverage Hydration Index» nennt Getränke, die den Körper am effizientesten mit Feuchtigkeit versorgen. Das geht mit der Frage einher, wie lang gewisse Getränke nach dem Trinken im Körper bleiben. Die Ergebnisse des Index wurden im «American Journal of Clinical Nutrition» veröffentlicht.

Milch erfrischt besser als Wasser

Überraschend: Getränke wie Eistee, Coca-Cola, Kaffee, Bier oder kohlensäurehaltiges Wasser schnitten laut Index gleich ab wie stilles Wasser. Was sogar noch besser abschnitt, also einen höheren Hydrations-Index als Wasser aufwies, war ein Glas Vollmilch.

Kräutermischung für kalten Tee

Die Pflanzenmischung ist reich an Aminosäuren und Katechinen und weist deshalb eine energiespendende Wirkung auf. Die Blätter werden so geschnitten, dass sie sich besonders gut für die Cold-Brew-Technik eignen und du eine von innen kühlende Wirkung erzielst.

Ube-Iced-Matcha

Oder doch noch mal an die (Pflanzen-)Milch wagen, wenn sie doch so gut und kühlend abschneidet? Um Abwechslung in deine Erfrischungsmethoden zu bringen, braucht dann aber auch dein Iced Matcha ein Upgrade. Wie wäre es mit einem Ube-Matcha?

Hausgemachter Aloe-Vera-Saft

Aloe Vera ist reich an Aminosäuren, Proteinen, Antioxidantien und Vitaminen und kurbelt damit deinen Körper an. Genau das, was du bei Hitze-Fatigue benötigst. Produkte gibt es als Tetra-Pack oder als Bio-Variante in der Glasflasche zu kaufen.