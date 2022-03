«Anonymous Rio» : Diese Gruppen wollen die WM in Brasilien stören

In Brasilien kommt es immer wieder zu Protesten gegen die Milliardenausgaben für die Ausrichtung der Fußball-WM. Dahinter stehen vor allem zwei Gruppierungen. Was wollen sie?

Vergangenes Wochenende sind mehrere Tausend Menschen in São Paulo und Rio de Janeiro auf die Straße gegangen, um gegen die Ausrichtung der Fussball-WM zu protestieren. Es ist nicht das erste Mal – und es wird womöglich auch nicht das letzte Mal sein. Seit Monaten protestieren Regierungskritiker in Brasilien immer wieder gegen schlechte öffentliche Dienstleistungen und hohe Steuerlast. Am meisten ärgern sie jedoch die hohen Ausgaben für die Austragung der WM im kommenden Sommer und der Olympischen Spiele 2016.

Aktivisten der Gruppe «Meu Rio» kämpfen unter anderem für Investitionen in die Abwasserentsorgung. «Meu Rio» erklärte, das Geld, das die Regierung in den Bau der Stadien steckt, solle besser für die Abwasserentsorgung in den Slums rund um die fast Zwölf-Millionen-Einwohner-Stadt benutzt werden. Nur 30 Prozent des Abwassers in Rio werde geklärt. Der Rest fließe ins Meer, so die Organisation.