Luxemburg: Diese Hauptstadt-Viertel sind am teuersten

Die Immobilienpreise im Großherzogtum sind rückläufig. Der Trend ist bereits bekannt, die Zahlen des luxemburgische Immobilienportals Immotop.lu bestätigen ihn noch einmal: Im zweiten Quartal zahlte man demnach für den Quadratmeter im Schnitt 8700 Euro – also 2,1 Prozent weniger als in den ersten drei Monaten des Jahres und 1,9 Prozent weniger als vergangenes Jahr.

Regional weisen die Daten Unterschiede auf: In der Region Zentrum lag das Minus nur bei 1,2, im Westen bei 4,3 Prozent. Bei Gebäuden der Energieeffizienzklasse A kostet der Quadratmeter landesweit durchschnittlich 9621 Euro (-0,7 Prozent), bei der Effizienzklasse G 7470 Euro (-3 Prozent). Bei energetischen Altbauten zeigt sich also ein deutlicherer Rückgang als bei gut isolierten Gebäuden. Besonders ist das im Zentrum sichtbar: -1 Prozent gab's bei Klasse A, -11 Prozent bei Klasse G.

In Luxemburg-Stadt ist der Abwärtstrend nicht so zu spüren: In der ganzen Hauptstadt stiegen die Preise, wenn auch nur um 0,1 Prozent auf 12.475 Euro pro Quadratmeter. Hier kommt es aber auch wieder drauf, für welches Viertel man sich entscheidet.

Laut Immotop ist Beggen war 10.169 Euro pro Quadratmeter im zweiten Quartal am günstigsten und hat ein Minus von 3 Prozent im Vergleich zum vorherigen Quartal verbucht. Fünf weitere der 16 Stadtteile, die in dem Ranking berücksichtigt wurden, lagen unter 11.000 Euro:

Das teuerste Viertel ist demnach Belair, mit 41,7 Prozent höheren Quadratmeterpreisen. Um eine Wohnung in Belair zu kaufen, musste man 14.412 Euro für den Quadratmeter berappen, 2 Prozent mehr als im ersten Quartal. Für 69 Quadratmeter sind das gut eine Million Euro. In Beggen bekommt man dafür immerhin eine 98,3 Quadratmeter große Wohnung. Limpertsberg war mit 14.084 Euro am zweitteuersten, danach folgt Kirchberg (13.236 Euro, -1 Prozent). Außer in Belair sind die Presie auch in Cents (12.668 Euro, +3 Prozent) und Gasperich (12.473 Euro, +2 Prozent) gestiegen.