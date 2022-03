Spinnenangst : Diese Hausmittelchen helfen gegen die Spinneninvasion

Jetzt beginnt für Menschen mit Spinnenangst die unangenehme Jahreszeit. Denn wenn die Temperaturen sinken, suchen achtbeinige Krabbler gerne warme Eckchen – und zwar im Haus.

Spinnen sind ja nützliche Tiere. Denn: Sie fressen lästige (und keimverbreitende) Insekten auf. Eine alte Raumausstatter-Weisheit besagt zudem: Ein Spinnchen in der Ecke bedeutet, dass im Wohnraum ein gutes Klima herrscht. Im Prinzip stünde einer friedlichen Koexistenz zwischen Achtbeiner und Menschen also nichts im Wege.

Wären da nicht unser böser Urinstinkt! Denn das Bein-Körper-Verhältnis von Spinnen lässt bei fünf bis zehn Prozent der Menschen sämtliche Alarmglocken schrillen. Einen «phobischen Stimulus» nennt das der Psychologe. Wissenschaftler vermuten, dass dieser von Verschaltungen ausgelöst wird, die vor Jahrtausenden in unsere grauen Zellen implementiert wurden.

Es gibt also genügen Menschen, die Mücken, Käfer und Schaben mit größtem Vergnügen den Vorzug gegenüber den achtbeinigen Höllenkreatueren geben. Für all diese folgen nun die umfassenden L'essentiel-Arachnophobiker-Tipps für den Herbst. Dabei lassen wir die Chemo-Keule zu Hause – denn alle Spinnen-Umbring-Rezepte sind (zumindest was die Schwermetall-Belastung angeht) ökologisch einwandfrei.

1. Ätherische Öle

Spinnen sind offenbar keine großen Kaugummi- und Bonbon-Fans. Pfefferminze und Eukalyptus mögen sie nicht. Kleine Schalen mit einem entsprechenden Öl an Türschwellen und auf Fensterbänken halten die Krabbler ab. Ganz Unerschrockene mixen die Öle mit Wasser und schütten das ganze in eine Sprühflasche – um täglich die noralgischen Spinnen-Einfallschneisen zu behandeln. Auch Teebaumöl, Rosenöl, Zimt, Lavendel und Zitronengras halten Achtbeiner ab.

2. Essig

Auch Essig ist der Spinne spinnefeind. Gemischt mit Wasser und über die Sprühflasche verteilt, erzielt er das gleiche Ergebnis wie die ätherischen Öle. Das Resultat könnte jedoch etwas anders riechen.

3. Putzen

Das ist nur logisch: Krümel und Dreck ziehen Insekten an. Insekten ziehen Spinnen an. Wischen sie also regelmäßig. Je weniger essbares auf dem Boden herumliegt, desto seltener werden sie Besuch mit mehr als vier Beinen haben.

4. Fenster schließen

Spinnen sind gute Kletterer – und sie klingeln nicht an der Haustür, wenn sie in die Wohnung wollen. Eine gute Methode, um sie vom Hausfriedensbruch abzuhalten: Einfach die Fenster geschlossen lassen. Frischluftfanatiker können sich mit Fliegengittern (in Arachnophobiker-Kreisen «Spinnengitter» genannt) Abhilfe schaffen.

5. Garten aufräumen

Das Holz für den Kamin lagert direkt unter dem Balkon? Auf der Terrasse stehen noch der alte Blumenpott? Das Gebüsch wurde auch schon seit Wochen nicht mehr getrimmt? Tja – all diese Verstecke sind wahre Evergreens in der Spinnen-Top-Ten. Und von dort krabbeln sie direkt in die wohlig-warme Wohnung. Bringen Sie ihren Garten auf Vordermann – und lagern sie vor allem das Brennholz weiiiiit von jedem Eingang entfernt. Das alleine sollte schon einige Krabbler von ihrer Home Invasion abhalten.

6. Wohnung aufräumen

So banal es sich auch anhört. Klamotten auf dem Boden und vollgestopfte Kisten mit Andenken aus der Schulzeit sind vor allem eines: Ideale Appartements für Achtbeiner. Also: Räumen Sie die Bude auf. Und stellen Sie unnützen Kram in die Garage oder in den Keller. Je aufgeräumter die Wohnung ist, desto weniger werden sich Spinnen zu Hause fühlen.

7. Ritzen und Spalte

Selbst eine große Winkelspinne kann sich in einem dünnen Spalt verstecken. Und wenn sie dann der Hunger an die frische Luft treibt und sie die Wohnzimmerwand entlangläuft, ist der Schrecken groß. Wenn Sie Spalten und Ritzen verkleben oder abdichten, finden die Krabbler kein Versteck – und verziehen sich wieder.

8. Orangen essen

Punkt 1 hat es bereits angedeutet: Spinnen mögen gewisse Gerüche nicht. Dazu gehören auch Zitrusfrüchte. Ein Ansatz zur Lösung des Spinnenproblems ist ganz banal: Essen Sie Orangen – und lassen sie die Schalen einfach überall in der Wohnung liegen. Für all diejenigen, denen das zu dreckig aussieht: Mit den Schalen kann man auch Fensterbänke und Türschwellen einreiben.

9. Katze kaufen

Spinnen sind famose Insektenjäger. Und Katzen sind gute Spinnenjäger. Es mag nicht immer appetitlich sein, was die Fellnasen mit den Achtbeinern anstellen – aber Katzen sind äußerst effektiv, wenn es darum geht, die Wohnung spinnenrein zu halten. Spaß macht es ihnen übrigens auch noch.

10. Außenlicht abschalten

Das Außenlicht zieht jede Menge Insekten an, wie zum Beispiel Motten. Und mit diesen kommen – genau, Spinnen. Schalten Sie die Außenbeleuchtung einfach ab. Dann haben Einbrecher zwar ein leichteres Spiel, doch auf viele Spinnen werden sie in Ihrer Wohnung nicht stoßen.

Die Tipps stammen aus der Online-Ausgabe der britischen Zeitung «Metro».

(sen/L'essentiel)