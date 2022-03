Liebesglück? - Diese Indizien und Informationen sprechen für Hunzikers neue Liebe 

Während die 45-Jährige in Mailand lebt, soll der Arzt seinen Wohnsitz in Rom haben. Auf der Insel hätten sie sich in den letzten Wochen ihre gemeinsame Liebeshöhle und einen Rückzugsort geschaffen. Entsprechend sollen die beiden auch schon die Nacht zusammen verbracht haben. Am Wochenende vom 12. März seien sie zudem mit seinem Cabriolet zu einem Ausflug in eine bekannte Bar aufgebrochen, um die beste Focaccia der Region zu essen.