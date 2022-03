Telepathie und Hologramme : Diese irren Erfindungen gibt es wirklich

Per Handgeste bezahlen, den PC mit Gedanken steuern und aus CO2 wieder Treibstoff machen – diese Technologien sind nicht nur Science-Fiction.

Mit einem Lächeln bezahlen

Auch die Alibaba-Gruppe tüftelt an einer eigenen Bezahlmethode: an «Smile to pay». Die Technologie, die einige Geschäfte in China bereits einsetzen, erkennt Kunden an ihrem Lächeln. Es kommt dabei nicht darauf an, was für Make-up sie tragen oder ob sie ihre Haarfarbe geändert haben (siehe Video oben). Alibaba-Tochter Ant Financial will in den kommenden drei Jahren umgerechnet 423 Millionen Euro investieren, um «Smile to pay» zu fördern.