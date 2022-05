Anonym im Netz: Diese IT-Firma wächst seit dem Krieg über 1000 Prozent in Russland

Mit einem Dienst für anonymes Surfen im Netz zählt seine Firma in Russland seit Kriegsbeginn 1000 Prozent mehr Nutzerinnen und Nutzer.

Proton-Gründer und -CEO Andy Yen verweist auf ein starkes Wachstum in Russland seit Kriegsbeginn.

Seit dem Ukraine-Krieg haben sich zahlreiche westliche Firmen aus Russland zurückgezogen. Die Genfer Techfirma Proton aber legt seither stark zu in dem Land. Im Vergleich zu vor dem Krieg gab es 1000 Prozent mehr Anmeldungen, wie CEO und Gründer Andy Yen (33) im Interview mit der «SonntagsZeitung» sagt.

Das Wachstum gelang mit dem VPN-Service von Proton, mit dem sich anonym im Internet surfen lässt. Viele Russinnen und Russen würden sich nicht mit der staatlichen Propaganda zufriedengeben und wollten aus ausländischen Nachrichtenquellen wissen, was in der Ukraine passiert, sagt Yen. Dafür nutzen sie VPN-Dienste wie den von Proton.

Keine Nutzerdaten an den Kreml geliefert

Yen erklärt die Geschäftstätigkeit in Russland trotz des Kriegs damit, dass seine Firma das freie Internet verteidigen wolle. Proton setze sich dafür ein, den freien Informationsfluss in Russland so lange wie möglich zu gewährleisten.