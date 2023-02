KI-Revolution: Diese Jobs fallen künftig durch KI weg

Tech-Riesen wie Microsoft und Google wollen im KI-Markt mitmischen. Mitte Februar zeigte Google in Paris, wie ihr Chatbot Bard die Internetsuche revolutionieren soll. Und Microsoft investierte zehn Milliarden in die bereits etablierte Technologie rund um ChatGPT. Diese soll die eigene Suchmaschine Bing aufmotzen.

Effizienz durch Automation

Nun ist also damit zu rechnen, dass es in bereits naher Zukunft Jobs geben wird, die durch die KI komplett verändert oder gar ersetzt werden. Laut Thilo Stadelmann, Professor im Zentrum für Künstliche Intelligenz an der ZHAW, wird es schon in den nächsten zwei Jahren einen großen Umschwung geben. Das sind die zehn grössten Branchen, die revolutioniert werden: