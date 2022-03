Doppelter Tiefschlag : Diese Kämpfer gehen einander auf die Nüsse

Muay Thai ist eine Kampfsportart, die beinahe alles erlaubt – Tiefschläge aber nicht. Bei diesen beiden Kämpfern passiert aber genau das, und zwar gleichzeitig.

Nur gestandene Männer betreiben Muay Thai, auch Thaiboxen genannt. Denn in dieser Kampfsportart ist beinahe alles erlaubt. Die Boxer bekämpfen sich mit den Fäusten und den Beinen. Genauso wie im Video, wo zwei Kämpfer in einer Kirche aufeinander losgehen, genauer gesagt in der Victory Church in Rochester im Staat New York. Der eine Fighter verrät im Film, dass sie den Kampf in einer Kirche durchführen, damit sie den Zuschauern Gott näherbringen können. «Es ist bereits entschieden, wer den Kampf gewonnen hat, man wartet nur noch darauf, herauszufinden, was passiert.»