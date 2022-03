Chêne Chapelle : Diese Kirche befindet sich in einem Baum

In Allouville-Bellefosse gibt es eine außergewöhnliche Kirche: Sie befindet sich im Inneren einer Eiche.

Das Alter der Kirchen-Eiche, von denen es in Frankreich noch zwei weitere gibt, ist umstritten: Es wird angenommen, dass der Baum zwischen 800 und 1200 Jahre alt ist.

Zwei Kirchen in einem Baum

Der Baum wurde übrigens nicht von Menschenhand ausgehöhlt: Als sie ungefähr 500 Jahre alt war, wurde die Eiche vom Blitz getroffen. Das Feuer brannte darauf einen Hohlraum in die Mitte des Stammes.

Das muss Gottes Wille sein

Ort der Vernunft

Ein einheimischer Unbekannter soll sich aber gegen die Massen gestellt haben. Er benannte die Kirche in Tempel der Vernunft um – mit Erfolg. Der Baum soll so sogar zum Symbol der Vernunft geworden sein. Heute ist er leider in einem schlechten Zustand: Es braucht Stützpfosten für manche Äste und Schnüre, die den Baum mehr oder weniger gerade halten.