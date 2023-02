Dating: Diese Komplimente darf man 2023 noch machen

Die Arbeitskollegin oder den Arbeitskollegen zum Kaffee oder Drink einladen ist okay – solange das gegenseitige Interesse da ist und die weitere Zusammenarbeit danach nicht komisch wird.

Wie soll man jemanden ansprechen? Was ist okay beim Flirten? Eine Expertin und ein Experte klären auf.

«Zwischen Mann und Frau hat man das Gefühl, dass man es nur falsch machen kann.» Das sagt Tinder-Expertin Johanna Degen, die zu mobilem Online-Dating forscht. Wie soll man also jemanden ansprechen? Was ist okay beim Flirten? Datingcoach Janos Horvath und Beziehungsexpertin Martina Rissi beantworten die wichtigsten Fragen.