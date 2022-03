Dyson Zone – Diese Kopfhörer versorgen dich mit guter Luft

So sieht der Dyson Zone aus.

9 von 10 Menschen atmen laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) schädliche Luft ein. Diesem Problem will Dyson Abhilfe schaffen. Über sechs Jahre hat die englische Firma an ihrem neuesten Coup getüftelt, jetzt enthüllt das Unternehmen mit dem Dyson Zone einen Kopfhörer, der die Luft während des Musikhörens reinigt.