Klimasünder: Diese Lebensmittel schaden der Umwelt am meisten

Methan hat eine stärkere Klimawirkung als CO2, bleibt aber nicht so lang in der Atmosphäre.

Reis: Umweltschädliche Lieblings-Beilage

Doch vermeintlich harmlose Lebensmittel wie Champignons haben doppelt so viel Kilo Emissionen auf dem Buckel. Und auch die Peperoni hat eine schlechtere Bilanz als die Avocado. Beim Anbau von Avocados wird dafür viel Wasser verbraucht. In Relation zu etwa Rindfleisch ist der Verbrauch allerdings geringer.

Gemüse zu Fuß

Gemüse tut uns und der Umwelt gut – wir sollten mehr essen. Und mit mehr ist auch die Menge auf dem Teller gemeint. So machen Rüebli und Co. auch schön satt. Achte beim Einkauf darauf, dass die Produkte möglichst nicht verpackt sind, keine weiten Transportwege hinter sich haben und kaufe zu Fuß oder mit dem Fahrrad ein, um unnötige Emissionen zu vermeiden.

Jaja, der Rindfleisch-Burger…

Nutztierhaltung macht drei Fünftel der Emissionen unserer Ernährung aus. Wenn du dir darunter nicht ganz so viel vorstellen kannst: das ist in etwa so viel wie alle Flugzeuge, Autos, LKWs und Schiffe der Welt zusammengerechnet verursachen. Was den ökologischen Fußabdruck anbelangt, so kommt es auch auf die Art des Fleisches an – hier gibt es Unterschiede.