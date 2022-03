19-jährige Schmugglerinnen : Diese Mädchen hatten elf Kilo Kokain im Koffer

Am Flughafen der peruanischen Hauptstadt Lima sind zwei Britinnen verhaftet worden, die elf Kilo Kokain nach Europa schmuggeln wollten. Ihre Eltern hatten sie als vermisst gemeldet.

Die Familie der irischen Tänzerin Michaella McCollum Connolly hat am Wochenende eine gute und eine schlechte Nachricht erhalten: Die Eltern können aufatmen – ihre Tochter lebt und ist wohlauf, sagte eine Angestellte des britischen Konsulats in Lima. Die schlechte Nachricht: Die 19-Jährige wurde am Fughafen in Peru verhaftet und wird beschuldigt, sie habe Drogen in großem Umfang nach Europa schmuggeln wollen.