Deutschland : Diese Maßnahmen sollen abgeschafft werden

Olaf Scholz trifft sich am Mittwoch mit den Ländervertretern. Schon jetzt haben diese eine Vorlage verfasst, die einen Überblick über die geplanten Lockerungen gibt.

Bis zum 20. März sollen laut einer Beschlussvorlage für den Corona-Gipfel von Bund und Ländern am Mittwoch alle tiefgehenden Corona-Beschränkungen in Deutschland fallen. Das der Nachrichtenagentur AFP am Montag vorliegende Papier sieht Lockerungen in drei Schritten vor. Zuerst sollen wieder private Treffen mit mehr als zehn Menschen möglich werden, ab dem 4. März sollen unter anderem Diskotheken und Klubs wieder öffnen und schließlich ab dem 20. März alle tiefgreifenden Schutzmaßnahmen enden.