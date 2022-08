Darwin (Australien) : Diese McMuffins kosteten Mann am Zoll satte 2664 Aussie-Dollar

Einem Mann, der in Darwin nach Australien einreisen wollte, kam sein Fast-Food-Frühstück teuer zu stehen: Weil er zwei McMuffins und ein Schinkencroissant nicht deklarierte, musste er umgerechnet 1830 Euro Strafe zahlen.

Australian Ministry of Agriculture/ AFP

Diese Snacks kamen einem Indonesier in Australien teuer zu stehen.

Ein Mann aus Indonesien muss für einen nach Australien mitgebrachten Reise-Imbiss umgerechnet über 1800 Euro Strafe bezahlen. Den Betrag schuldet der Mann dem australischen Staat als Strafe, weil ein Spürhund am Flughafen von Darwin im Rucksack des Mannes bei einer Zollkontrolle zwei McMuffin-Burger und ein Schinkencroissant der Fastfood-Kette McDonald’s entdeckte.

«Das wird das teuerste McDonald’s-Essen seines Lebens», sagte am Montag Australiens Landwirtschaftsminister Murray Watt. Die Strafe in Höhe von 2664 australischen Dollar entspricht dem Preis von 567 McMuffin-Burgern in Sydney. Das Geld hätte auch für mehrere Rückflugtickets bis zur indonesischen Insel Bali ausgereicht.