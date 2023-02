Bis 9000 Euro: Diese Menschen suchen Namen für dein Baby – und verdienen so Geld

Online ellenlange Namenslisten durchscrollen, Apps herunterladen oder den Familienstammbaum durchforsten – die Suche nach einem Namen für das eigene Kind ist nicht immer einfach. Wie praktisch wäre es da, diese Aufgabe einfach an jemand anderes delegieren zu können. Und das ist tatsächlich möglich.

«Wenn man sich die beliebtesten Babynamen ansieht, gibt das Aufschluss über unsere kulturellen Werte und Sehnsüchte», erklärt Taylor A. Humphrey auf ihrem Tiktok-Account What’s in a Baby Name. Die 33-jährige US-Amerikanerin ist Beraterin für Vornamen – sie nennt sich Babynamen-Doula. Doulas sind eigentlich Geburtsbegleiterinnen, die in den letzten Jahren immer beliebter wurden.