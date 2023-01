Luxemburg: Diese Musik-Events gilt es 2023 nicht zu versäumen

Am 22. Februar werden Bullet For My Valentine auf der Rockhal-Bühne stehen.

Temple of Metal

Metalbands wird es im ersten Quartal des Jahres in Luxemburg einige zu sehen geben: Leprous + Kalandra + Monuments (13.2), Katatonia (20.2), Bullet For My Valentine + Jinjer (22.2), Wardruna (23.2) und den Schwergewichten Gojira (26.2) in der Rockhal, sowie Apocalyptica, Epica (6.2) und Saxon (8.3) im Atelier.

Rapszene im Großherzogtum

Pop, Rock und Folk

Mehrere Rock- und Popstars, wie auch neue Talente werden ebenfalls in Luxemburg zu Gast sein: der italienische Star Eros Ramazzotti (27.2), Barbara Pravi (2.3) sowie Pomme (9.3) werden in der Rockhal auftreten. Marc Lavoine (27.1), KT Tunstall (19.2) und Tamino (1.3) im Atelier, während Ruben Block in den Rotondes (18.02) und Dermot Kennedy (28.03) in Luxexpo The Box spielen werden.