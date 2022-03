«Gefällt mir» : Diese neue WhatsApp Funktion wird alles ändern

WhatsApp feilt an der Einführung einer neuen Funktion. Der Messenger könnte damit den Wandel hin zu einem neuen sozialen Netzwerk vollziehen.

Die Konkurrenz hat sie bereits, nun will auch WhatsApp nachziehen: Die neue Funktion soll Reaktionen im Messenger einführen. In Chats soll man damit auf eingehende Nachrichten mit «Gefällt mir»-Symbolen oder «Herz»-Emojis oder Smileys reagieren können. Statt die Emojis aber in einer Antwort-Nachricht zu verschicken, sollen direkt die Chatnachrichten der Kommunikationspartner mit den Symbolen versehen werden können, berichtet «Wabetainfo».