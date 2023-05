Luxemburg: Diese Personengruppen sind besonders oft lange arbeitslos

Seit 2021 ist die Arbeitsosenquote in Luxemburg rückläufig.

Die Arbeitslosenquote in Luxemburg ist im vergangenen Jahr weiter gesunken und erreichte im Durchschnitt der ersten drei Quartale einen Wert von 4,6 Prozent. Das geht aus einer aktuellen Studie der Arbeitnehmerkammer (CSL) hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde.

Wie in einigen anderen Ländern des Euroraums sei auch in Luxemburg eine Zunahme der arbeitssuchenden Jugendlichen zu beobachten. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Arbeitslosenquote der unter 25-Jährigen auf nun 8,7 Prozent und somit den höchsten Stand seit dem Jahr 2000. Laut der «Panorama social»-Studie ist zudem der Akademiker-Anteil in den vergangenen 15 Jahren stark gestiegen. Machten sie 2007 gerade einmal zehn Prozent der bei der Adem gemeldeten Personen aus, hat inzwischen jeder vierte Arbeitslose einen Hochschulabschluss.