Royale Hochzeit: Diese Prinzessin stahl Kronprinz und seiner Rajwa fast die Show

In einer grünen, mit goldenen Stickereien verzierten Chiffon-Robe, leicht gewelltem Haar und dezentem Make-up schritt die Cousine des Bräutigams durch den Zahran-Palast in Amman, wo die Hochzeitszeremonie stattfand. Bislang tauchte die 16-Jährige auf keiner royalen Oberfläche auf und auch auf dem Gruppenfoto der jordanischen Königsfamilie anlässlich der Trauung geht sie beinahe unter. Doch in den sozialen Medien stockt den Royal-Fans der Atem und Haalah stiehlt dem Brautpaar mit ihrem unscheinbaren Auftritt sogar fast die Show.

Prinzessin Haalah ist ein beliebter Suchbegriff auf Google

Andere Nutzerinnen und Nutzer wollen lediglich wissen, wer diese Person genau ist. Die junge Royal erweckte sogar so viel Aufmerksamkeit, dass ihr Name in den letzten 72 Stunden öfters in die Google-Suchmaschine eingetippt wurde.