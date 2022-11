Produkte im Test: ILNAS verweigert 23 von 26 Produkten die Marktzulassung in Luxemburg

Das ILNAS («Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services», ILNAS) gibt an, bei 23 Produkten die Marktzulassung verweigert zu haben. Es sind 23 Verbote unter 26 nach dem Zufallsprinzip bei bekannten Online-Händlern gekauften Produkten. Sechs der Produkte, so betont das ILNAS, hätten sogar «ein gravierendes Risiko» aufgewiesen.