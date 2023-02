Nepo-Babys: Diese Promi-Sprösslinge sind reicher als ihre berühmten Eltern

Doch an den Erfolg seiner ältesten Tochter Miley Cyrus kam der 61-Jährige nie ran. Mit ihren Hits, wie «Wrecking Ball» soll die 30-Jährige laut «Forbes» 134 Millionen Dollar verdient haben.

Jon Voight, Billy Ray Cyrus, Kirk Douglas – Sie gehören zur alten Garde Hollywoods und verdienten sich zu ihren Glanzzeiten eine goldene Nase. Heute werden sie von ihren eigenen Sprösslingen in Sachen Berühmtheit und Verdienst überschattet.

Jon Voight und Angelina Jolie

Der heute 84-Jährige war einst einer der beliebtesten Schauspieler seiner Zeit. Filme wie «Midnight Cowboy» und «Deliverance» zählen zu seinen größten Erfolgen. Mit Letzterem verdiente der Amerikaner 1972 eine stolze Summe von 46 Millionen Dollar. Doch seiner Tochter Angelina Jolie konnte er nie das Wasser reichen. Laut der US-Seite «Celebrity Net Worth» soll die 47-Jährige ein Vermögen von etwa 120 Millionen US-Dollar besitzen. Allein ihr Actionfilm «Lara Croft: Tomb Raider» spielte 2001 über 270 Millionen US-Dollar ein. Als böse Märchenkönigin nahm sie mit «Maleficent: Mistress of Evil» sogar schlappe 490 Millionen ein.

Billy Ray Cyrus und Miley Cyrus

1992 gelang Billy Ray Cyrus (61) der Durchbruch mit seinem Countrysong «Achy Breaky Heart». Fünf Wochen lang thronte der Song auf der Chartspitze der Country-Hitparade. Obwohl sein Erfolgssong angeblich 40 Millionen Dollar eingebracht haben soll, kommt er an den Erfolg seiner ältesten Tochter Miley Cyrus (30) nicht ran. Dank ihrer Hits, wie «Wrecking Ball», soll Miley laut «Forbes» 134 Millionen Dollar auf dem Konto haben.

Kirk und Michael Douglas

Kirk Douglas war zu seinen Lebzeiten eine Hollywood-Legende. Sein wohl erfolgreichster Film war «Spartacus». Mit 103 Jahren verstarb der Schauspieler im Februar 2020. Sein Vermögen wurde damals auf 61 Millionen US-Dollar geschätzt, von denen er laut «Mirror» das meiste spendete. Doch sein Reichtum ist nichts im Vergleich zu dem seines Sohnes Michael Douglas. So soll der 78-Jährige im Laufe seiner Karriere beeindruckende 350 Millionen US-Dollar angehäuft haben. Allein mit dem Thriller «Basic Instinct» verdiente er schlappe 14 Millionen Dollar. Zudem besitzt Douglas Junior zahlreiche Immobilien, darunter ein New Yorker Haus im Wert von 22 Millionen US-Dollar.

Blythe Danner und Gwyneth Paltrow

Blythe Danner (80) ist aus vielen Hollywood Produktionen bekannt. Darunter die komödiantische Trilogie von «Meine Braut, ihr Vater und ich». Ihr Vermögen wird auf 40 Millionen Dollar geschätzt. Gemeinsam mit dem Filmproduzenten Bruce Paltrow zeugte das Paar die gemeinsame Tochter Gwyneth (50). Diese überflügelte ihre beiden berühmten Eltern bereits in jungen Jahren. Allein für den Film «Shakespeare in Love» aus dem Jahre 1998, in dem Gwyneth zarte 25 Jahre alt war, soll sie 250 Millionen Dollar verdient haben. Der Streifen bescherte Paltrow zudem einen Oscar. 2015 wurde sie von «Forbes» zur zwölft-bestbezahlten Schauspielerin gekürt. Ein zweites Standbein baute sich die Amerikanerin 2008 auf. Sie gründete das Wellnessunternehmen «Goop».