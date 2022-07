Sommerwetter am Wochenende : Diese Regeln sollen helfen Chaos am Obersauer Stausee zu vermeiden

LULTZHAUSEN – Aufgrund der angekündigten heißen Temperaturen im Großherzogtum für dieses Wochenende, bereitet sich der Obersauer Stausee auf einen massivem Ansturm vor. Vorab weisen die Ordnungskräfte auf gewisse Verhaltensregeln hin.

Falsch geparkte Fahrzeuge und die von den Besuchern hinterlassenen Müllberge stellen die Gemeinden und den Naturpark vor große Probleme. Editpress

Für dieses Wochenende hat MeteoLux wieder Sonne satt versprochen. Angesichts dieser Wetterprognose für die kommenden Tage, ist eine Ansturm auf die begehrten Liegewiesen und das Kühle Nass am Obersauer Stausees vorprogrammiert. Um verstopfte Straßen und das Falschparken von Fahrzeuge zu vermeiden, erinnert die Polizei am heutigen Freitag an einige Verhaltensregeln und gibt Tipps zur Anfahrt und Parkmöglichkeiten.

«Wenn Sie mit dem Auto anreisen, nutzen Sie die Parkplätze, die an den verschiedenen Orten rund um den Obersauer Stausee ausgewiesen sind», teilen die Ordnungskräfte mit. «Parken Sie Ihr Auto niemals an Orten, die nicht ausdrücklich dafür vorgesehen sind, und blockieren Sie auf keinen Fall die Aus- und Zufahrtswege für Rettungsfahrzeuge. Wenn die gebührenpflichtigen Parkplätze in unmittelbarer Nähe der Rasenflächen um den See vollkommen belegt sind, werden die Zufahrtswege für Besucher in den Ortschaften Insenborn und Lultzhausen für den Verkehr gesperrt.»

Öffentliche Verkehrsmittel

Als Alternative können die Besucher die kostenlosen Parkplätze «Am Kéilert» (700 Parkplätze und Shuttle-Service alle 20 Minuten am Wochenende) und «Kräizfeld» (250 Parkplätze) an der N27 bei Insenborn oder Lultzhausen nutzen. Zu beachten ist, dass die Ortschaft Lultzhausen am Sonntag aufgrund einer Veranstaltung komplett für den Verkehr gesperrt wird. «Die beiden oben genannten Parkplätze werden jedoch für Besucher zugänglich bleiben», betonen die Behörden.

Außerdem kann man die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, zum Beispiel die Buslinien 535, 624 oder 627 sowie den stündlich fahrenden Shuttlebus zum Obersauer Stausee (Linie 690).

Was den Zugang zum See betrifft, so sollten die Besucher «unter keinen Umständen versuchen, das Ufer außerhalb der genehmigten Zonen zu betreten», merkt die Polizei an. «Verstöße gegen die geltenden Bestimmungen werden systematisch an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet». Erst kürzlich hat der Naturpark Obersauer eine Verhaltensrichtlinie für einen Besuch am Stausee verfasst.

Weitere Informationen zu den Zugangsmöglichkeiten sowie zu den Verhaltensregeln finden Sie hier.

Informationen zur Polizeipräsenz und zu den Kontrollen an dem Obersauer Stausee finden Sie hier.