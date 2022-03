Völlig skurril : Diese Rentiere sonnen sich am Strand in Finnland

In der finnischen Stadt Rovaniemi haben es sich zwei Rentiere am Strand in der Sonne gemütlich gemacht. Und das bei 28 Grad.

Finnland ist eigentlich nicht für seine warmen Temperaturen bekannt, doch die aktuelle Erderwärmung macht auch im nördlichsten Europa nicht halt. So wurden etwa 35,6 Grad in Norwegen gemessen, das ist Rekord in diesem Land. Um die 32 Grad hatte es in einigen Teilen Finnlands.

Bei dieser Hitze haben nun zwei Rentiere den Strand in Rovaniemi besucht und ein Sonnenbad genossen. Ein Bild, das man nicht jeden Tag zu sehen bekommt. 28 Grad hatte es an diesem Tag in der Hauptstadt von Lappland.

Bedenkliche klimatische Entwicklungen

Die Website Severe Weater Europe postete ein Foto davon auf Twitter. Auf ihrer Seite machen die Betreiber auf die ungewöhnlichen Temperaturen und bedenkliche klimatische Entwicklungen in Europa aufmerksam.

Viele Strandbesucher haben ebenfalls Fotos gemacht, die Tiere blieben ganz ruhig. Die hohen Temperaturen machen aber auch den Rentieren momentan zu schaffen.

Zuletzt hatte ein erschöpfter Eisbär, der mitten in einer sibirischen Stadt Futter zum Überleben sucht und Schlittenhunde, die durch grönländisches Schmelzwasser laufen ebenfalls für Aufsehen rund um den Klimawandel gesorgt.