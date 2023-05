Augenringe & Co.: Diese Schmink-Fehler lassen dich altern

Fehler 1: Du skippst die Basis

Was trägst du unter deinem Puder? Ohne die richtige Vorbereitung wird es beinahe unmöglich, einen frischen Look zu schminken. Deshalb lohnen sich ein feuchtigkeitsspendendes Serum, eine gute Feuchtigkeitscreme und auch ein Primer, bevor du mit dem eigentlichen Make-up beginnst. So kannst du Trockenheitsfältchen direkt ausbügeln. Das funktioniert übrigens bei mehr als nur dem Teint: Spezieller Lippen-Primer verhindert, dass die Farbe über die Konturen deines Kussmunds hinausläuft, auf den Augen sorgt Lidschatten-Primer dafür, dass sich die Töne nicht in der Lidfalte absetzen.