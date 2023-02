Luxemburg: Diese Schülerinnen haben ein Bio-Herbizid entwickelt

Sie sind zwischen 17 und 19 Jahre alt und haben ein ausgeprägtes Umweltbewusstsein. Deshalb haben Célestine, Gloria, Jenny, Lénise, Riola, Selma, Solange und Wafa ein beeindruckendes Projekt in Angriff genommen: Sie wollen ihr biologisches Herbizid vermarkten, das auf natürlichen Zutaten aus Luxemburg basiert.

«Heutzutage besteht alles aus chemischen Produkten, von denen einige schädlich für die Gesundheit und die Artenvielfalt sind. Wir wollen eine Alternative bieten», erklärt Lénise. Mit Hilfe von Sponsoren haben die Schülerinnen 900 Euro Kapital aufgebracht, mit dem sie die ersten hundert Einheiten ihres Produkts mit dem Namen «Spray Away» in recycelten Wasserflaschen herstellen konnten. «Es ist ein Produkt, das von den natürlichen Methoden meiner Eltern inspiriert ist und auf Zitrone, Lavendel, Brennesselsud und Salz basiert», sagt Selma.

Unterstützt von der ASBL Jonk Entrepreneuren mussten sich die Mädchen mit den Schwierigkeiten des Unternehmertums auseinandersetzen. «Wir haben gelernt, regelmäßig an einem Projekt zu arbeiten, im Team zu arbeiten und uns zu trauen, in der Öffentlichkeit zu sprechen, um unser Projekt vorzustellen», erzählt Wafa. «Es gibt uns einen Vorgeschmack auf das Berufsleben. Es ist ein Projekt, das wirklich unsere Wünsche widerspiegelt und ist etwas, das uns am Herzen liegt. Wenn es funktioniert, werden wir das Produkt weiterentwickeln. Warum nicht davon leben?», meint Lénise.