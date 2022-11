Streamingstarts November 2022: Diese Sci-Fi-Serie eröffnet dir einen neuen Blick auf die Zukunft

«Circuit Breakers»

Stell dir vor, du könntest einen Klon von dir anfertigen lassen, der alle Aufgaben übernimmt, die du eher mühsam findest. Genau dafür entscheidet sich einer der Protagonisten in «Circuit Breakers».

Die Sci-Fi-Serie spielt zehn Jahre in der Zukunft: Im Zentrum steht Technologie, die High-School-Schülerinnen und -Schülern ihr Leben auf verschiedene Weisen erleichtert, aber auch erschweren kann. Klingt nach «Black Mirror»? Stimmt, aber hier wird es etwas weniger düster, die Serie ist für eine jüngere Zielgruppe konzipiert.

Darum gehts

In den sieben Folgen wird jeweils eine Geschichte erzählt – beispielsweise will ein Schüler an Körpergröße gewinnen, muss nach der Prozedur allerdings Nebenwirkungen feststellen.