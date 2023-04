Neue Hardware: Diese sechs Geräte könnte Apple in diesem Jahr enthüllen

Wie die Cyberbrille von Apple aussehen könnte, ist bisher nicht durchgesickert. Getty Images

Sieben Monate sind seit dem letzten Apple-Event mittlerweile vergangen. Doch jetzt erwacht der Hersteller langsam aus dem Winterschlaf, die PR-Maschinerie ist angelaufen und es brodelt in der Gerüchteküche. Wir blicken in die Zukunft. Sechs Geräte – auch ein ganz neues – könnten gezeigt werden. Der Realitätscheck.

Gelingt Apple-Chef Tim Cook mit seiner Cyberbrille ein Coup – oder geht der Schuss nach hinten los? Getty

Cyberbrille

Schon vor Jahren tauchten die ersten Gerüchte zu einer Cyberbrille von Apple auf. Doch passiert ist nichts – bis jetzt. Insider berichten, dass die Ankündigung zigmal verschoben wurde. Nun soll aber der Zeitpunkt da sein: Im Juni wolle Apple seine Cyberbrille präsentieren, berichtet unter anderem Bloomberg.com. Das wäre gleich in mehrfacher Hinsicht eine Premiere. Es wäre die erste neue Produktkategorie für den Konzern seit der Apple Watch (2014). Doch schon vor der Ankündigung sorgt die Cyberbrille für Furore. Gemunkelt wird, dass das Gadget 3000 Dollar kostet – ein abschreckender Preis. Die Meinungen zu dem Gerät könnten wohl unterschiedlicher nicht sein. Einige fürchten, dass Apple sich damit in einen jungen Markt stürzt, ohne aber echte Innovation zu bieten. Andere glauben, dass dies der Grundstein für künftige Erfolge sein wird. Mit der Cyberbrille von Apple sollen sich Realität und Virtualität vermischen. Was wirklich kommt, wird sich dabei frühestens im Juni an Apples Entwicklerkonferenz WWDC zeigen.

Im September 2022 hat Apple das iPhone 14, das 14 Pro (hier im Bild) und weitere Modelle vorgestellt. Getty

iPhone

So sicher wie die welkenden Blätter im Herbst kommt zeitgleich ein neues iPhone. Das war die letzten Jahre so, das dürfte auch 2023 nicht anders sein. Die wohl größte Änderung für Nutzerinnen und Nutzer könnte ein neuer Anschluss sein. So muss sich Apple vom alten Lightning verabschieden. Dies passiert nicht freiwillig. Die EU will bis Ende 2024 einen einheitlichen Stecker: USB-C. «Wir glauben, dass die Umstellung mit dem iPhone 15 geschehen wird», erklärt Chiew Le Xuan von der Analysefirma Canalys gegenüber Cnet.com. Allerdings gibt es auch Vermutungen, dass Apple schnellere Ladegeschwindigkeiten nur mit speziellen Kabeln erlauben soll. «Sie könnten diese Anpassung vornehmen, um die iPhone-Basis weiterhin vom allgemeinen Android-Markt abzuschotten», sagt Maurice Klahne, Analyst bei Counterpoint Research, zur Plattform.

Neuer Anschluss – sieht so das iPhone 15 aus? 20min/sla

Neuste Uhr im Line-up: Die Apple Watch Ultra. AFP

Apple Watch

Ebenfalls im Herbst könnte es neue Apple Watches geben. Allerdings könnte das Update dieses Jahr äußerst bescheiden ausfallen, berichtet Bloomberg.com. So seien keine großen Neuerungen zu erwarten. Möglich wären weitere, kleinere Leistungsverbesserungen, weniger neue Funktionen zur Gesundheitsüberwachung.

Im Juni 2022 wurde das Macbook Air mit einem neuen Design präsentiert. Getty Images

Macbook Air

2022 bekam das Macbook Air ein neues Design, nun könnte eine neue Grösse folgen: 15,5 Zoll – so groß soll der Bildschirm des neuen Modells sein. Mehrere Quellen berichten, dass Apple das Gerät am Produzieren ist. Das könnte auf einen Release noch im Frühling – oder aber auf den Juni zur Entwicklerkonferenz WWDC hindeuten. Das größere Modell soll das bisherige Line-up ergänzen – nicht ersetzen, so Macrumors.com.

iMac

1, 2 oder 3? Letzteres dürfte beim kommenden iMac der Fall sein. So soll der Computer ein Update und damit den M3-Prozessor von Apple erhalten. Damit rechnen sollte man nicht vor dem Herbst. Am Konzept soll der Hersteller laut Bloomberg.com wenig ändern. Die Kiste dürfte weiterhin in bunten Farben daherkommen und ein 24 Zoll großes Display haben.

Mac Pro