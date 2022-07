Wiederaufbaukonferenz : Diese sieben Prinzipien sollen der Ukraine wieder auf die Beine helfen

Jetzt ist klar, wie die Ukraine nach dem Wiederaufbau aussehen soll: Demokratisch, grün und digital verwaltet. Großes Thema: Was tun, damit die nötigen Milliarden nicht in Korruption versickern?

An der Ukraine-Konferenz in Lugano haben sich die Staatschefs verschiedenster Länder auf sieben Prinzipien zum Wiederaufbau des Landes geeinigt.

Mit einem Versprechen zur rigorosen Bekämpfung der Korruption ist die erste große Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in der Schweiz zu Ende gegangen. Die Regierung aus Kiew und Vertreter von Geberländern, internationalen Organisationen und Finanzinstituten einigten sich in der «Erklärung von Lugano» auf sieben Grundprinzipien. Nach Großbritannien im nächsten Jahr will Berlin die Wiederaufbaukonferenz 2024 ausrichten.