Innere Stärke: Diese sieben Tipps helfen gegen Klimaangst

1. Es ist okay, dass du dich so fühlst

Sarah Jaquette Ray schreibt, dass es normal ist, in diesen Zeiten besorgt, ängstlich oder gestresst zu sein. Erkenne deine Emotionen an. Das hilft, dich mit ihnen auseinanderzusetzen.

2. Informieren

3. Fange mit kleinen Schritten an

Viele Menschen fühlen sich machtlos angesichts der enormen Klimakrise. Bleibe bei dir: Überlege, welche Schritte du persönlich unternehmen kannst, um zum Umweltschutz beizutragen. Und wenn es nur bedeutet, bewusstere Kaufentscheidungen zu treffen. Und werde aktiv: in deiner Gemeinde, in deinem Umfeld. Handeln hilft, sich weniger machtlos zu fühlen.

4. Gemeinsam erreicht man mehr

5. Bleib im Hier und Jetzt

6. Andere Perspektiven einnehmen

7. Self-Care

Und last but not least: Selbstfürsorge. Wer nicht auf sich selbst Acht gibt, lässt sich leichter durch Ängste und Sorgen aus der Bahn werfen. Nimm dir Zeit für dich und die Dinge, die dich glücklich machen. Hierbei ist auch wichtig zu erwähnen: Klimaangst kann ganz unterschiedlich aussehen – und so auch die Maßnahmen, die dagegen helfen. Jeder Mensch ist anders und es gibt keine universelle Lösung. Auch das gehört zu Self-Care: Dass du lernst, was dir gut tut und welche dieser Tipps dir ganz persönlich nützen.