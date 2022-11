Brasilien : Diese Skelett-Hand schockierte ein Pärchen am Traumstrand

Ein Spaziergang am Traumstrand von Ilha Comprida, unweit von São Paulo, wurde für ein Pärchen zum Albtraum. Es fand an der Küste ein überdimensionales Skelett einer Hand. So scheint es jedenfalls auf den ersten Blick. «Am frühen Morgen gingen mein Freund und ich am Strand entlang und fanden diese Hand. Weil sie so groß war, waren wir uns sicher, dass sie keinem Menschen gehört», so die Finderin in den sozialen Medien. Das Paar filmt den bizarren Fund und zeigt das Filmmaterial einem Meeresbiologen, wie die brasilianische Zeitung «O Globo» schreibt.