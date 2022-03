Aus Japan : Diese Smart-Uhr will geblasen werden

Das Alkoholtestgerät am eigenen Handgelenk: Eine in Japan hergestellte Uhr analysiert den Atem des Besitzers – und schlägt bei (zu) viel Promille Alarm.

Auf Sauftour mit einem Schotten: So wirbt der japanische Uhrenhersteller Tokyoflash für sein neues Produkt. Es handelt sich um eine Smart-Uhr im weitesten Sinn. Sinn und Zweck ist es, den Besitzer über seinen aktuellen Alkoholpegel aufzuklären. Dazu gilt es in eine kleine Öffnung in der Uhr zu pusten, worauf die Atemluft analysiert wird. Auf dem Display wird dann der ungefähre Promillewert mitsamt Einschätzung des Trunkenheit-Grades angezeigt. Die Skala reicht von einem grünen – und absolut trockenen – 0,00 bis zum roten – und ziemlich angetrunkenen – 0,61 oder darüber.